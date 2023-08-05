İran ve Sri Lanka ticaret ve turizm alanında anlaştı

Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan, Sri Lankalı mevkidaşının Tahran ziyaretini olumlu değerlendirerek, “Sayın Sabry’nin ziyareti iki ülke arasındaki iş birliğinin geliştirilmesi açısından bir dönüm noktasıdır. Sayın bakan ile ikili bölgsel ve uluslararası konularda kapsamlı görüşmemiz oldu” dedi.

Bakan Emir Abdullahiyan, “Ticaretin ve turizmin geliştirilmesi ve uluslararası kuruluşlarla işbirliğinin artırılması konusunda mutabık kaldık” ifadesini kullandı.

Emir Abdullahiyan, “Ayrıca bilimsel, kültürel, ticari işbirliklerinin geliştirilmesi ve bilgiye dayalı şirketlerin kapasitesinin kullanılması konusunda da fikir birliği var” ifadesini kullandı.

Emir Abdullahiyan ayrıca bu görüşmede iki ülke arasındaki işbirliğinin önündeki engellerden bahsettiklerini söyledi.

Sri Lanka Dışişleri Bakani Ali Sabry de ülkesinin İran ile ilişkileri geliştirmekten yana olduğunu vurguladı.

Sabry, İranlı şirketleri Sri Lanka’da yatırım yapmaya davet etti.