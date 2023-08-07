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7 Ağu 2023 09:57

Emir Abdullahiyan Japonya’da ikili temaslarda bulundu

Emir Abdullahiyan Japonya’da ikili temaslarda bulundu

İran dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan Tokyo’da Japonya Dışişleri Bkanı, Sağlık Bakanı ve Çalışma ve Sosyal İşler Bakanı ile görüştü.

İran dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan resmi temaslar için gittiği Tokyo’da Japonya Sağlık Bakanı ve Çalışma ve Sosyal İşler Bakanı ile bir araya geldi.

Emir Abdullahiyan Japonya’da ikili temaslarda bulundu

Bakan Emir Abdullahiyan Tokyo ziyareti kapsamında ayrıca Japonya Dışişleri Bakanı ile görüştü.

 Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan resmi temaslarda bulunmak üzere dün Japonya'nın başkenti Tokyo’ya gitti.

Emir Abdullahiyan Tokyo havalimanı'nda İran'ın Tokyo Büyükelçisi Peyman Saadet ve diğer Japonyalı yetkililer tarafından karşılandı.

News Code 1910827

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