Emir Abdullahiyan'dan Japonya ziyaretiyle ilgili açıklama

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan resmi temaslar için gitti Japonya’da basın mensuplarında açıklamada bulundu.

ABD ile görüşme

Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan ABD ile dolaylı görüşmelere ilişkin olarak, “Tutuklu değişimi insani bir meseledir ve geçen yıldan bu yana ABD tarafıyla bu konuda dolaylı görüşmelerimiz oldu” dedi.

Emir Abdullahiyan, “Avrupa Birliği ve (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell’in çabaları ve arabuluculuğuyla yürütülen diyalog ve müzakereler, tüm tarafların KOEP'teki taahhütlerine tam olarak geri dönmesine bağlıdır" ifadesini kullandı.

Japonya ziyareti

Bakan Emir Abdullahiyan Tokyo ziyareti ve İran ve Japonya arasındaki ilişkilerle ilgili olarak, “Sayın Reisi’nin stratejisinde Asya'ya bakmak, ülkenin dış politikasının ana önceliklerinden biridir. Bu çerçevede dost ülkemiz Japonya ile ilişkilerin geliştirilmesine ciddi önem veriyoruz” ifadeşerinde bulundu.

Emir Abdullahiyan tokyo ziyareti kapsamında Japonya Dışişleri Bakanı, Başbakanı, Sağlık Bakanı ve Çalışma ve Sosyal İşler Bakanı ile görüşeceğini belirtti.

Bakan Emir Abdullahiyan bu görüşmelerde ikili ilişkilerle bazı bölgesel ve uluslararası meselelerin ele alınacağını söyledi.

Ukrayna krizi

Ukrayna krizine ilişkin olarak Emir Abdullahiyan şu ifadelerde bulundu:

“İran, savaşın çözüm olmadığı konusundaki kararlı ve ilkeli tutumunu her zaman vurgulamıştır.

En başından beri savaşın durdurulması ve tarafların yeniden diyaloga ve siyasi çözüme kavuşturulması için çaba sarfettik ve bu çerçevede aktif önlemler almaya çalıştık.

NATO'yu ve bu örgütün kışkırtmalarını savaş ve krizlerin ana köklerinden biri olarak görüyoruz. Savaşı durdurmak ve tarafları siyasi çözüme odaklamak için çabalarımızı sürdürüyoruz."

İran'ın savunma yeteneği

Emir Abdullahiyan İran'ın savunma yeteneklerine ilişkin olarak, “İran'da güçlü bir savunma kabiliyetimiz ve yüksek teknolojimiz var. Savunma gücümüz, ülkenin ulusal güvenliğini ve bölgemizin güvenliğini azami düzeyde sağlamak için kullanılmaktadır” dedi.

İran İHA’larının Ukrayna savaşında kullanılmasına dair iddialara değinen Emir Abdullahiyan, “Savunma işbirliği, son yıllarda Rusya ile ilişkilerin eksenlerinden biri olmuştur. Ancak Ukrayna savaşında İran İHA’larının veya silahlarının kullanılması için Moskova'ya hiçbir zaman kolaylık sağlamadık. Rusya'nın dünyanın en büyük silah üreticilerinden ve ihracatçılarından biri olduğunu biliyorsunuz” ifadesini kullandı.

Emir Abdullahiyan sözlerine şöyle devam etti:

“Japan News'in haberine göre Ukrayna'daki savaşta kullanılan askeri parçaların büyük bir kısmı Batılı ülkelerden temin edildi. Ukrayna'da savaş çözüm değil. İran hiçbir zaman Ukrayna, Afganistan ve diğer ülkelerdeki savaştan yana olmadı ve olmayacak.

ABD ve Batılılar, İran'a yönelik asılsız iddialardan vazgeçmelidir. Tahran ve Tokyo'nun Ukrayna krizine ilişkin ortak tutumunun savaşı durdurmak ve barışa odaklanmak olduğunu düşünüyorum.”

İran- Rusya ilişkileri

İran- Rusya ilişkilerini değerlendiren Emir Abdullahiyan, “Rusya, İran için önemli bir komşudur. Siyasi bağımsızlık alanında ‘Ne Doğu'nun ne de Batı’ sloganını ve modelini takip ediyoruz ve İran'ın çıkarları çerçevesinde, Batı ve Doğu ile işbirliğine devam edeceğiz” diye kaydetti.

Emir Abdullahiyan uluslararası hukuk çerçevesinde ticari, ekonomik, turizm ve diğer alanlarda Rusya ile çeşitli işbirliklerine sahip olduklarını vurguladı.

Japonya'nın Ortadoğu'daki rolü

Bakan Emir Abdullahiyan, Japonya'nın Ortadoğu'daki rolü ve İran-Japonya ilişkilerinin geleceği ile ilgili olarak şunları söyledi:

“Japonya halkı, medeniyeti ve tarihi hakkında her zaman olumlu bir değerlendirmemiz oldu. Batı Asya'da yaşanan olumlu gelişmeler sayesinde Japonya'nın bölgede yapıcı bir rol oynayabileceğine inanıyoruz.”

Bugün bölge ülkeleri, Fars Körfezi bölgesinin güvenliğini ve bölgede enerji güvenliğini sağlamak için gerekli hazırlığa ve iradeye sahiptir. Doğal olarak, bölgenin toplu güvenliğinin bölge ülkelerinin güç ve kapasitesiyle iyi bir şekilde sağlanmasını ve Japonya'nın da bu politikaya destek vermesini bekliyoruz.”