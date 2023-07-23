İran Meclis Başkanı Sırp mevkidaşı ile görüştü

Sırbistan Ulusal Meclis Başkanı Vladimir Orliç ve beraberindeki heyet bugün Tahran'a geldi.

Vladimir Orliç Tahran’da İslami Şura Meclisi ikinci başkan yardımcısı Mücteba Zünnur tarafından karşılandı.

Vladimir Orliç Tharan temasları kapsamında İran İslami Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Galibaf ile görüştü.

Görüşmede Galibaf, ikili ilişkilerin geliştirilmesi gerektiğini vurgulayarak, "İki ülke arasındaki 60 milyon avroluk ticaret hacminin ekonomik ve ticari işbirliği için yetersiz buluyorum. Bu rakamın az olmasının sebebi ABD'nin İran'a uyguladığı yaptırımlardır." dedi.

Galibaf, "Ekonomik işbirliğini geliştirmenin mutlaka yolları var ve bu yönde parlamentoların görevi önemli" ifadesini kullandı.

Turizmin iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin gelişme yollarından biri olduğunu belirten Galibaf, "Expo 2027'ye kadar iki ülke arasındaki ticaret hacminin 2-3 kat artmasını umuyorum" diye konuştu.

Sırbistan Ulusal Meclis Başkanı Orliç ise "Ekonomik, sanayi ve tarımsal gibi alanlarda İran ile ilişkilerimizi genişletmek istiyoruz." açıklamasını yaptı.