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20 Ağu 2023 09:22

Batı Şeria'da çok sayıda Filistinli yaralandı

Batı Şeria'da çok sayıda Filistinli yaralandı

İşgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde bulunan Nablus kentinde Siyonist güçleri ile Filistinliler arasında yaşanan olaylarda, çok sayıda kişinin yaralandığı belirtildi.

Filistin Kızılayı tarafından yapılan açıklamada, işgalci rejim askerlerinin fırlattığı göz yaşartıcı gaz fişeklerinin bir kişinin yüzüne ve iki kişinin de ayaklarına isabet etmesi sonucu yaralanan 3 kişinin, sağlık ekipleri tarafından hastanelere nakledildiği kaydedildi.

Ayağından yaralananlardan birinin olayları takip eden foto muhabiri olduğuna dikkati çekilen açıklamada, atılan göz yaşartıcı gazdan dolayı solunum yollarından rahatsız olan 109 kişinin de alanda tedavi edildiği ifade edildi.

News Code 1911071

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