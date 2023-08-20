Batı Şeria'da çok sayıda Filistinli yaralandı

Filistin Kızılayı tarafından yapılan açıklamada, işgalci rejim askerlerinin fırlattığı göz yaşartıcı gaz fişeklerinin bir kişinin yüzüne ve iki kişinin de ayaklarına isabet etmesi sonucu yaralanan 3 kişinin, sağlık ekipleri tarafından hastanelere nakledildiği kaydedildi.

Ayağından yaralananlardan birinin olayları takip eden foto muhabiri olduğuna dikkati çekilen açıklamada, atılan göz yaşartıcı gazdan dolayı solunum yollarından rahatsız olan 109 kişinin de alanda tedavi edildiği ifade edildi.