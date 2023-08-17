Esad'dan memur ve emekli maaşlarına yüzde 100 zam

Sputnik'e göre, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, ABD ve Batı ülkelerinin ambargosu nedeniyle ülkesinde düşen alım gücüne karşı harekete geçti. 15 Ağustos gecesi kararname imzalayan Esad, memur ve emekli maaşlarına yüzde 100 zam yaptı.

Şam yönetimi, son bir yıldır benzin, ısınmak için yakıt ve ekmek fiyatlarına verdiği sübvansiyon programını yeniden yapılandırıyordu. Esad'ın kararnamesinin ardından 16 Ağustos günü akaryakıttaki devlet sübvansiyonları azalma eğilimine devam etti.

Son olarak Moskova Uluslararası Güvenlik Konferansı'nda yaptığı konuşmada, Suriye Savunma Bakanı Ali Mahmud Abbas, Suriye'nin ekonomik durumuna da vurgu yaparak Batı'yı Ortadoğu'nun doğal zenginliklerini talan etmeyi amaçlamakla suçlamış, "Bölge ülkelerinin özgürlük ve bağımsızlıklarını ihlal etmeyi hedefliyor" demişti.