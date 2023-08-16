General Süleymani Kürtlere cömertçe yardım etti

Irak Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) lideri Mesud Barzani’nin kaleme aldığı ‘Barzani ve Kürt Ulusal Kurtuluş Hareketi’ kitabının altıncı cildi “Kürdistan ve Yeni Irak” yayımlandı.

İki bölümden oluşan ve 1234 sayfa olan kitap, 2003-2016 yılları arasında Irak ve Kürdistan Bölgesi’nde yaşanan olayları konu alıyor.

Kitapta ayrıca Barzani’nin karar ve çalışmalarıyla ilgili çok sayıda fotoğraf ve belge de yer alıyor.

Mesud Barzani yeni kitabında İran İslam Cumhuriyeti'nin ve özellikle Şehit General Kasım Süleyimani’nin IŞİD’le mücadelede Kürtlere verdiği desteği takdir etti.

Eski IKBY Başkanı Mesud Barzani, Şehit General Kasım Süleyimani’nin Kürtlere cömertçe yardım ettiğini söyledi.

