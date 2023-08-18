Kazakistan maden ocağında yangın

Kazakistan’ın Karaganda bölgesinde “Kazahstanskaya” kömür madeni ocağında yangın meydana geldi.

Yangın sonucu 2 madenci hayatını kaybetti, 13’ü hastaneye kaldırıldı. 3 kişinin ise arama çalışmaları devam ediyor.

Kaza yerinde 46 görevli ve 12 ekipman ile yangın söndürme çalışmaları devam ederken, arama-kurtarma çalışmalarında 12 kurtarma bölümü görev alıyor.

Diğer yandan “Kazahstanskaya” Kömür madeninde çıkan yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım-Jomart Tokayev ise, Hükümete ve Karaganda bölgesi Valisine kaza nedeninin kapsamlı bir şekilde soruşturulması ve kazazedelere gerekli yardımın sağlaması talimatı verdi.

Kaynak: TRTAvaz