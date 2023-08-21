Umman heyetlerinin San'a'daki temasları sona erdi

Arap medyasına göre, Ensarullah Hareketi ile görüşmek üzere San'a'ya giden Umman heyeti, 4 gün süren görüşmelerin ardından Yemen'den ayrıldı.

Haberde, Ensarullah Müzakere Heyeti Başkanı Muhammed Abdulselam'ın da Umman heyetiyle birlikte Maskat'a gittiği belirtildi.

Sputnik'e konuşan Ensarullah'a yakın bir Yemenli kaynak, tarafların ateşkes anlaşmasını engelleyen bir takım anlaşmazlıklar üzerinde anlaştığını söyledi.

Hâlâ bazı görüş ayrılıklarının olduğunu belirten Yemenli kaynak, Umman heyetinin Ensarullah'ın önerilerini Suudi Arabistan'a ileteceğini kaydetti.

Umman, Riyad ile San'a arasındaki barış müzakerelerinin kaldığı yerden devam etmesi için bir kez daha Yemen’in başkenti San'a’ya resmi bir heyet göndermişti.