Ensarullah liderinden İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e saygısızlığa tepki

Ensarullah Hareketi Lideri Abdulmelik el-Husi, dün akşam Yemen halkına hitaben yaptığı bir konuşmada, gündemdeki son gelişmeleri değerlendirdi.

Abdulmelik el-Husi, İsveç'teki Kur'an-ı Kerim'e yönelik saygısızlık eylemine tepki gösterdi. Bu ülkde birkaç kez Kur'an-ı Kerim yakılmasını "planlı bir eylem" olarak nitelendiren El-Husi, bu eylemin arkasında Siyonist lobilerin bulunduğuna inandıklarını söyledi.

El-Husi, Batı'da Allah’a, peygamberlere ve kutsal kitaplara saygısızlığa izin verildiğine dikkati çekerek, “Onlar Siyonistlerin yaptığı rezilliği önlüyor; Bu, Batı'daki Siyonist lobinin etkisini gösteriyor.” dedi.

İslam dünyasında gösterilen tepkinin yeterli olmadığını anlatan El-Husi, şunları kaydetti: "Kur'an-ı Kerim'i yakma eylemi tüm Müslümanların büyük öfkesini çekmeli. Bu suçla ilgili minimum tepki, İsveç'e yönelik diplomatik ilişkileri kesmek ve ekonomik ambargo uygulamak olmalı. İslam ülkeleri İsveç ile diplomatik ilişkileri kesip ekonomik yaptırımlar uygularsa İsveç bundan etkilenir, ayrıca diğer ülkelere de ders olur.”

El-Husi, Kur'an-ı Kerim'e yapılan saygısızlığa Müslümanların tavrı hakkında, “İslam ümmeti öfkelerini sosyal medya, protesto gösterisi ve ekonomik yaptırımlar yoluyla ifade edebilirler.” açıklamasını yaptı.

Ensarullah lideri, Siyonist güçlerin Filistin'de işlediği cinayetlere değinerek, Düşmanımız İsrail, Filistin topraklarında kurulduğundan bu yana her gün bir suç çetesi gibi Filistin halkına saldırmaktadır.” ifadesini kullandı.

Siyonist İsrail’in Cenin’e düzenlediği askeri saldırıya tepki gösteren Abdulmelik el-Husi, “Filistinlileri gösterdiği çabalar sonuç verecek. Hepimizin görevi Filistin milletine her şekilde destek olmaktır.” diye konuştu.

