Yemen'den İsveç mallarına boykot kararı

Yemen Ulusal Kurtuluş Hükümeti Ticaret ve Sanayi Bakanı Muhammed Mutahhar, Al Masrirah televizyonuna yaptığı açıklamada, İslam'ın kutsal değerlerine yapılan hakaret nedeniyle İsveç mallarına "boykot" uygulamaya başladıklarını duyurdu.

Mutahhar, boykot listesinin ilgili makamlara iletilerek 30 İsveç acentesiyle 100 ticari markayı kapsadığını belirtti.

Bakan Mutahhar, boykot uygulanan tüm İsveç mallarının alternatifinin bulunduğunu da sözlerine ekledi.

Arap Parlamentosu da, Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına tepki olarak İslam dünyasını "İsveç mallarını boykot etmeye, bu ülkeye seyahat etmemeye ve ciddi tavır almaya" çağırmıştı.

İsveç'in başkenti Stockholm'de Irak asıllı Salwan Momika isimli bir kişi 29 Haziran'da Stockholm Camisi önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim yakmıştı.