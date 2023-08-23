Rusya: İran'la askeri işbirliğini görüştük

İran Ordusu Kara Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Kiyumers Haydari, Rus mevkidaşı Orgeneral Oleg Salyukov'un daveti üzerine Moskova’ya gitmişti.

Rusya Savunma Bakanlığından bugün yapılan açıklamada, İran ordusuna bağlı üst düzey askeri heyetin Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Aleksandr Fomin ile yaptığı görüşmede iki ülke arasındaki askeri işbirliğinin ele alındığı belirtildi.

Açıklamada, ''Bu görüşmede, askeri işbirliği alanında temasların artırılması konusunda mutabakata varıldı.'' denildi.

Rus Silahlı Kuvvetleri Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Oleg Salyukov, Pazartesi günü Tuğgeneral Haydari ile yaptığı basın toplantıısnda, İran'ın Rusya'nın stratejik ortağı olduğunu belirtmişti.

Salyukov ayrıca, İran ordu güçleriyle sürekli olarak yoğunlaştırılmış diyaloglara devam ettiklerini söylemişti.