İran-Rusya ilişkileri Bakü'de ele alındı

İran'ın Bakü Büyükelçisi Seyyid Abbas Musevi, Rusya'nın Bakü'deki Büyükelçisi Mikhail Evdokimov ile görüşü.

Bu görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra Tahran-Bakü-Moskova üçlü işbirliği, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış görüşmelerindeki son durum, Karabağ'daki gelişmeler, Hazar Denizi kıyısı olan beş ülke arasındaki yakın işbirliği gibi konular ele aldı.

Son günlerde Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Azerbaycan, İran, Kazakistan ve Türkmenistan'ın Moskova büyükelçileri ile görüşmüştü.

Hazar Denizi ile ilgili geniş bir konu yelpazesi ele alınan görüşmede yakında Moskova'nın ev sahipliğinde yapılamsı beklenen Hazar Denizi Kıyısı Ülkeleri Dışişleri Bakanları Toplantısı hazırlıkları tartışılmıştı.