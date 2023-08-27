İran Milli Voleybol Takımı Asya ikincisi oldu

İran'ın Urmiye kentinde düzenlenen 2023 Erkekler Asya Voleybol Şampiyonası'nın final maçında İran ile Japonya karşı karşıya geldi.
Dün akşam oynanan final etabında İran Milli Voleybol Takımı Japonya'ya 3-0 mağlup oldu.
İran'ın Urmiye kentinde düzenlenen Asya Şamiyonası oyunlarında mücadele eden İran Milli Voleybol Takımı ikinci oldu.
İran'ın Urmiye kentinde düzenlenen 2023 Erkekler Asya Voleybol Şampiyonası'nın final maçında İran ile Japonya karşı karşıya geldi.
Dün akşam oynanan final etabında İran Milli Voleybol Takımı Japonya'ya 3-0 mağlup oldu.
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