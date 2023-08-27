Suriye'de Türk askeri üssünde patlama

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Türkiye'nin Halep'in kuzey kırsalındaki üssünde bir patlama olduğunu duyurdu.

Açıklamada, patlama sonucu mekanın alev aldığı ve şu ana kadar patlamanın nedeni veya can kaybı hakkında herhangi bir bilgi olmadığı aktarıldı.

Türkiye, Suriye’de 2011 yılında iç savaş başladıktan sonra bu ülkeye bir çok operasyon gerçekleştirdi. En son Barış Pınarı Harekatı’ndan sonra TSK, Suriye’de sınırlarına yakın geniş bir alanı kontrol ediyor. Suriye’de binlerce Türk askeri olduğu tahmin ediliyor.