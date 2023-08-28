Fars Körfezi'nde önemli proje hayata geçti

Fars Körfezi'ndeki dev enerji projesinin resmi açılış töreni bugün İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Petrol Bakanı Cevad Ovci'nin katılımıyla gerçekleşti.

Daha önce Petrol Bakanı Ovci, projeye ilişkin yaptığı açıklamada, tesiste ilk etapta günlük 12-15 milyon metreküplük gaz üretileceğini söylemişti.

Bu projenin ana hedefi günde en az 50 milyon metreküp gaz üretmektir.

Fars Körfezi'nde bulunan ve İran ile Katar arasında paylaşılan 9 bin 700 kilometrekarelik Güney Pars Doğalgaz Sahası, İran'ın gaz rezervlerinin yaklaşık yüzde 40'ını oluşturuyor.