Reisi, Toplu Açılış Töreni için Buşehr'de

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, yapımı tamamlanan projelerin toplu açılış törenine katılmak üzere Buşehr eyaletine geldi.

Reisi, Aseluye Fars Körfezi Uluslararası Havalimanı'nda Buşehr valisi ve baz yerel yetkililer tarafından karşılandı.

Cumhurbaşkanı Reisi, yeni tamamlanan Güney Pars enerji sahasının 11'inci fazını geliştirme projesinin açılışına katılacak.

Daha önce İran Petrol Bakanı Cevad Ovci, projeye ilişkin yaptığı açıklamada,i tesiste ilk etapta günlük 12-15 milyon metreküplük gaz üretileceğini söylemişti.

Bu projenin ana hedefi günde en az 50 milyon metreküp gaz üretmektir.

Fars Körfezi'nde bulunan ve İran ile Katar arasında paylaşılan 9 bin 700 kilometrekarelik Güney Pars Doğalgaz Sahası, İran'ın gaz rezervlerinin yaklaşık yüzde 40'ını oluşturuyor.