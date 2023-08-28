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28 Ağu 2023 13:07

Tacikistan’da şiddetli yağış can aldı: 13 ölü

Tacikistan’da şiddetli yağış can aldı: 13 ölü

Tacikistan’da dün yaşanan şiddetli yağış sonucu 13 kişi hayatını kaybetti.

Tacikistan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, dün Vahdat kentinde ve Rudaki bölgesinde şiddetli yağışlar doğal afete neden oldu.

Şiddetli yağışlar sonucu Vahdat’ta 11 ve Rudaki bölgesinde 2 kişinin hayatını kaybettiği aktarılan açıklamada, “Cumhurbaşkanı İmamali Rahman ölenlerin aile ve yakınlarına başsağlığı diledi” ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Cumhurbaşkanı Rahman’ın ülke başbakanına, Acil Durumlar ve Sivil Savunma Komitesine ve diğer ilgili devlet kurumlarına afette hayatını kaybedenlerin ailelerine yardımda bulunma, felaketin sonuçlarını bir an önce ortadan kaldırma talimatı verdiği belirtildi.

Kaynak: Hürriyet

News Code 1911246

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