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5 Ağu 2023 11:14

Hindistan'da toprak kayması sonucu 3 kişi öldü, 17 kişi kayboldu

Hindistan'da toprak kayması sonucu 3 kişi öldü, 17 kişi kayboldu

Hindistan'ın kuzeyinde bulunan Uttarakhand eyaletindeki Kedarnath Yatra yolunda toprak kayması sonucu ilk belirlemelere göre 3 kişinin yaşamını yitirdiği, 17 kişinin ise kayıp olduğu bildirildi.

Hindustan Times'ın haberine göre, dün gece Himalaya Dağları'nın eteklerindeki Kedarnath Yatra yolunda şiddetli yağışlar sonucu toprak kayması yaşandı.

Eyalet yetkilileri, sabah başladıkları arama kurtarma çalışmalarında, toprak kaymasında kaybolan 5'i çocuk 20 kişiden 3'ünün cesedine ulaştıklarını bildirdi. Yetkililer, kayıp 17 kişiden haber alamadıklarını kaydetti.

Yetkililer, Hinduların hac güzergahındaki Kedarnath Tapınağı ile ünlü bölgede, kayıplar arasında bölgede yaşayan 2 Nepalli ailenin de olduğunu aktardı.

AA muhabirine konuşan bölge polisi, kayıpların yerini tespit edemediklerini ve arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü ifade etmişti.

News Code 1910784

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