Çin: ABD, Güney Çin Denizi ülkelerinin barış çabalarına saygı göstermeli

Sözcü Wang, bugün düzenlenen basın toplantısında ABD Savunma Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan bir haberde, ABD Savunma Bakanı ile Endonezyalı mevkidaşının ortak bildirisinde yer alan Çin'in Güney Çin Denizi'ndeki genişleme politikasının BM Deniz Yasası Antlaşması'na uygun olmadığı ifadesine dair soruyu yanıtladı.

Sözcü Wang, Endonezya Savunma Bakanlığı'nın yayınladığı haberde bu ifadenin bulunmadığına dikkat çekti. Wang, Çin'in Jakarta Büyükelçiliği'nin Endonezya tarafından aldığı bilgilere göre, ABD'nin yayınladığı haberin gerçek dışı olduğunu belirtti. Bu tür yanıltıcı haberlerin ilk kez ortaya çıkmadığına değinen Wang, "Bu durumun, ABD'nin zorlayıcı diplomasisinin ya da yanıltıcı diplomasisinin bir örneği olup olmadığını kesin olarak bilemiyorum." dedi.

Sözcü, Güney Çin Denizi'nin barış, istikrar, dayanışma, işbirliği ve gelişmeye odaklanmasının bölge ülkelerinin ortak talebi ve çıkarı olduğunu vurgulayarak, ABD'nin bölge ülkelerinin çabalarına saygı göstermesi ve provokatif eylemlerden kaçınması gerektiğini dile getirdi.

Kaynak: CRI Türkçe