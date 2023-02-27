İranlı Komutan: Güçlü Irak’tan yanayız

Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami, Tahran'da bulunan Irak Savunma Bakanı Sabit Muhammed Said Reza Abbasi ile görüştü.

Tümgeneral Selami görüşmede, Iraklı yetkili ile bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, “İki ülke arasında mesafe yok ve Irak’la bir bütünüz. Irak'ın refaha kavuşmasını diliyoruz. Aynı zamanda İslam dünyasının siyasi coğrafyasında Irak'ın eşsiz bir öneme sahip olduğuna inanıyoruz.” dedi.

İstikrarlı, güvenli ve güçlü komşu ülkelerin İran açısından çok önemli olduğunu anlatan Tümgeneral Selami, “Biz güçlü Irak’tan yanayız, ancak Amerikalılar ve Siyonistler bölgeye hakim olmaya, Irak ve İran'da istikrarsızlık yaratmaya çalışıyor. Amerikalıların olduğu her yerde güvensizlik vardır. İran'ın Amerikan askerlerini bölgeden kovma mantığı da buna dayanmaktadır.” ifadesini kullandı.

Tümgeneral Selami ayrıca, Devrim Muhafızları Ordusu’nun askeri danışmanlığın yanı sıra askeri eğitim ve terörle mücadele alanlarındaki tecrübelerini Irak silahlı kuvvetleri ile paylaşmaya hazır olduğunu belirtti.