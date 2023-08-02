Devrim Muhafızları'ndan deniz tatbikatı

Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri'nin Fars Körfezi'nin güvenliğini sağlamak ve İran'a ait adaları savunmak amacıyla ''Şehit General İshak Dara'' adlı tatbikata başladığı belirtildi.

Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami ve Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri Komutanı Amiral Ali Rıza Tengsiri'nin tatbikatı takip etmek için Ebu Musa adasına gittiği öğrenildi.

Amiral Tengsiri, tatbikat sırasında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Fars Körfezi'nin bu bölgedeki tüm ülkelere ait olduğunu belirterek, ''Fars Körfezi bölgesinin güvenliği, bölge ülkelerinin lehinedir. Biz Fars Körfezi'ne kıyısı olan ülkeler ile ortak çıkarlara sahibiz. Onlar kardeş ve komşumuz, buradaki güvenlik tüm bölgenin lehine olacak. Zengin enerji kaynaklarına sahip Fars Körfezi'nin güvenliğinden hepimiz hatta tüm dünya yararlanabilir.'' dedi.

Tüm ülkelerin sınırları konusunda hassas olduğunu belirten Amiral Tengsiri, ''Biz de İran'ın toprak bütünlüğünün korunmasını ihmal etmeyiz. Fars Körfezi'ndeki adalarımız İran ulusunun onurudur. Dolayısıla ülke evlatları olarak bu adaları canla, başla koruyacağız.'' ifadesini kullandı.