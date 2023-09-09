Reisi Tacikistan Bağımsızlık Günü’nü kutladı

İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahma’a gönderdiği bir mesaja bu ülkenin bağımsızlık gününü tebrik etti.

Reisi’nin kaleme aldığı tebrik mesajında şu ifadelere yer verildi:

“Kültürel, tarihi ve dilsel benzerlikler, ortak çıkarlar ve üst düzey heyetlerin değişimi ikili işbirliğinin geliştirilmesinde önemli rol oynamaktadır. ortak çabalar ışığında ilişkilerin her alanda iki milletin ve ülkenin ortak çıkarları doğrultusunda giderek daha da gelişmesine ve bölgesel ve uluslararası barış ve güvenliğin artmasına tanık olmamızı temenni ederim”