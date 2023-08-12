Reisi, Endonezya Bağımsızlık Günü'nü kutladı

İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, Endonezya Bağımsızlık Günü dolayısıyla bu ülkenin Cumhurbaşkanı Joko Widodo'ya tebrik mesajı gönderdi.

Cumhurbaşkanı Reisi'nin kaleme aldığı mesajda şu ifadelere yer verildi:

“Endonezya'nın uluslararası barış ve istikrarın korunmasında ve tek taraflılıkla mücadelede oynadığı değerli rolüne gör, iki ülke arasındaki dostane işbirliğinin liderlerin siyasi iradesi sayesinde ve iki ülkenin önemli kapasite ve kabiliyetlerini kullanarak daha da geliştirilmesini temenni ederim”