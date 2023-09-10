Reisi, Irak Başbakanı Sudani ile telefonla görüştü

İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi ile Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani dün telefonla görüştü.

Görüşmede Cumhurbaşkanı Reisi, Erbain ziyaretçilerini kabul etmeleri ve misafirperverliklerinden dolayı Irak hükümeti ve halkına teşekkür etti.

Irak'ın özel gayretlerin her düzeydeki değerini takdir eden Reisi, bu çabaların, Irak'ın istikrarını ve ulusal kalkınma yolundaki ilerlemesini güçlü bir kanıt olduğunu söyledi.

Başbakan Sudani de, Erbain ziyaretçilerini ağırlamanın ve onları korumanın, Iraklıların yıllık olarak erdemlere ve yüksek değerlere olan bağlılıklarının göstergesi olduğunu belirtti.

İki ülke arasındaki ikili ilişkilerin önemine ve bölge istikrarına katkısına vurgu yapılan telefon görüşmesinde, iki ülke arasındaki kültürel ve dini bağlara ve Irak'ın bölge ülkeleri arasında yakınlaşma ve anlayışı artırma yeteneğine işaret edildiği kaydedildi.