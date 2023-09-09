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9 Eyl 2023 16:46

İran-BAE ilişkileri Abu Dabi'de ele alındı

İran-BAE ilişkileri Abu Dabi'de ele alındı

İran’ın Abu Dabi Büyükelçisi Rıza Amiri, Birleşik Arap Emirlikleri Federal Ulusal Konseyi Başkanı Saqr Ghobaş ile görüştü.

İran’ın Abu Dabi Büyükelçisi Rıza Amiri, Birleşik Arap Emirlikleri Federal Ulusal Konseyi Başkanı Saqr Ghobaş ile bir araya geldi.

Görüşmede iki ülke arasındaki farklı alanlarda işbirliğinin geliştirilmesi ve ikili ilişkilerin güçlendirilmesine vurgu yapıldı.

İran’ın Abu Dabi Büyükelçisi Amiri, Tahran’ın iki ülke arasındaki ortak işbirliğinin güçlendirilmesinden yana olduğunu söyledi.

Birleşik Arap Emirlikleri Federal Ulusal Konseyi Başkanı Saqr Ghobaş da ikili işbirliğinin güçlendirilmesinin gerekliliğini belirterek, dönemsel ikili toplantılar düzenleyerek işbirliğinin güçlendirilmesinde parlamentoların önemli rolünü vurguladı.

News Code 1911472

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