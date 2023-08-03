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3 Ağu 2023 10:40

BAE Devlet Başkanı İran'ı ziyaret etmek için resmi davet aldı

BAE Devlet Başkanı İran'ı ziyaret etmek için resmi davet aldı

İran'ın Abu Dabi Büyükelçisi, Cumhurbaşkanı Reisi’nin BAE Devlet Başkanı'na Tahran’a resmi ziyaret davetini BAE devlet bakanlarından Halife Şahin el-Marar'a iletti.

İran'ın Abu Dabi Büyükelçisi Rıza Amiri, BAE devlet bakanlarından Halife Şahin el-Marar ile görüştü.

Amiri görüşmede Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’nin Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al-Nahyan’a Tahran’a resmi ziyaret davetini iletti.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan da Haziran ayında Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan ile bir araya gelmişti.

Bakan Emir Abdullahiyan bu görüşmede BAE Devlet Başkanı'nı İran'ı ziyaret etmeye davet etmişti.

News Code 1910759

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