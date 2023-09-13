Putin, Kuzey Kore lideriyle görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Amur Bölgesi'nde bulunan Vostoçnıy Uzay Üssü'ne ulaştı. Uzay üssü ziyaret etme planı açıklanmış ancak ziyaretinin programı açıklanmamıştı.

Kuzey Kore lideri Kim Yong-un da Vostoçnıy Uzay Üssü'nün tren istasyonuna ulaştı. Putin, üsse gelen Kuzey Kore liderini karşıladı.

Putin ile Kim arasında kısa görüşme

Putin ile Kim uzay üssünde kısa bir görüşme gerçekleştirdi. Kuzey Kore lideri Putin'e; "Program yoğunluğunuza rağmen bizi davet ettiğiniz için teşekkür ederim" dedi. Putin ise yanıtında, "Merhaba. Görüştüğümüze memnunum. Yolculuğunuz nasıl geçti?" ifadelerini kullandı.

İki lider, uzay üssünü inceleyecek ve ardından ikili görüşmelerde bulunacak.

Putin'den 'uydu üretimi' sorusuna yanıt

Putin, uydu üretimine destek verip vermeyeceği sorusunu yanıtlayarak "Asıl bu yüzden de Vostoçnıy Uzay Üssü'ne geldik. Kuzey Kore lideri roketçilik alanına büyük ilgi gösteriyor. Uzay araştırmalarını da geliştirmeyi hedefliyorlar" dedi.

Kuzey Kore lideriyle askeri teknik işbirliğinin ele alınıp alınmayacağı sorusunu ise Putin, "Tüm konuları acele etmeden görüşeceğiz. Vaktimiz var" diye cevapladı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov daha önce yaptığı açıklamada, hem heyetler halinde hem de bire bir formatta gerçekleştirilecek görüşmelerde iki liderin, ticari ve ekonomik bağlar ile kültürel alışverişler de dahil olmak üzere ikili işbirliğini görüşeceğini söylemişti.

Kaynak: Sputnik