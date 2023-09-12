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12 Eyl 2023 08:54

Kuzey Kore lideri Kim'i taşıyan zırhlı tren Rusya'ya ulaştı

Kuzey Kore lideri Kim'i taşıyan zırhlı tren Rusya'ya ulaştı

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'u taşıyan zırhlı tren Rusya'ya ulaştı. Rus devlet televizyonu Rossiya-1'in paylaştığı bilgiye göre tren, bu sabah Hasan istasyonundan 'son derece gizli' bir şekilde geçti.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un bulunduğu zırhlı tren, Primorskiy Kray'daki Razdolnaya Nehri üzerinde yer alan köprüden geçerek Rusya topraklarına giriş yaptı.

Sputnik muhabirinin aktardığına göre Kim'in bulunduğu yeşil vagonlara sahip zırhlı tren, bu sabah 05:15'te Razdolnaya Nehri üzerindeki köprüden geçtikten sonra kuzeye doğru ilerlemeye devam etti.
Rus devlet televizyonu Rossiya-1'in paylaştığı bilgiye göre tren, bu sabah Hasan istasyonundan 'son derece gizli' bir şekilde geçti. Ussriysk'te trenin lokomotif mürettebatı değiştirilecek ve ardından tren, Trans-Sibirya Demiryolu boyunca batıya doğru yoluna devam edecek.

News Code 1911515

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