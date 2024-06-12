Hamas'ın ateşkese dair yanıtının detayları belli oldu

Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas'ın üst düzey yöneticilerinden Usame Hamdan, Hamas ve İslami Cihat Hareketi'nin ateşkes teklifine dair yantının detaylarını açıkladı.

Hamas'ın ABD'nin önerdiği ateşkes teklifine ilişkin görüşünün arabuluculara iletildiğini belirten Hamdan, "ABD'nin planında Gazze'de ateşkesin sağlanmasından bahsedilse de bu ateşkesin kalıcı olacağına vurgu yapılmamıştır. Oysaki ABD başkanı Gazze'de kalıcı bir ateşkes arayış içinde olduğunu söylüyor. Direniş ABD'nin önerdiği plana bazı düzeltmeler yaptı" dedi.

Usame Hamdan, Direniş grupları tarafından önerilen düzeltmelerin Direnişin iç ve dış komutanları da dahil olmak üzere Filistinli gruplar arasındaki iç diyaloğa dayandığını kaydederek, şöyle devam etti:

"Bu görüşmelerde üç temel hususa vurgu yapıldı. Birincisi, Direnişin sahada mücadeleye devam edebilmesidir. Aksa Tufanı operasyonunun kazanımları, Filistin milletinin tek meşru seçeneğinin direniş olduğunu gösteriyor. Bir diğer husus ise bu grupların ateşkesi sağlamaya ve Gazze halkının sorun ve acılarını çözmeye çalışması ama aynı zamanda direnişin hiçbir koşulda Filistin halkının haklarından vazgeçmemesidir. Üçüncü önemli husus da Direnişin olumlu cevabını yanlış anlamamak ya da Direnişin mevzilerinden geri çekilme olarak değerlendirilmemesidir. Çünkü Direniş bu alanda yapılan çalışmalara saygı duyuyor ve aynı zamanda milletinin haklarına da bağlı kalıyor."

Hamdan, Hamas'ın baskılara asla boyun eğmeyeceğini ve hareketin mevcut ateşkese yönelik yaklaşımının olumlu olduğunu ifade etti.