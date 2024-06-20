Rusya Devlet Başkanı Putin Vietnam'da

Rusya Devlet Başkanı Putin Asya seyahati kapsamında resmi temaslarda bulunmak üzere Vietnam'a gitti.

Putin, havalimanında resmi törenle karışlandı. Putin'in resmi temasları kapsamında Vietnam Komünist Partisi (VKP) Genel Sekreteri Nguyen Phu Trong ile görüşeceği öğrenildi.

Putin ayrıca ziyaret kapsamında VKP gazetesi Nhan Dan'a bir makale yazdı. Ukrayna konusunda dengeli bir yaklaşım sergilediğini ifade eden Putin makalesinde Vietnam ile enerji, ticaret ve ödemeler konusunda önemli ilerlemeler sağlandığını dile getirdi.