Putin 24 yılın ardından Kuzey Kore'de

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 24 yıl aradan sonra resmi ziyaret için Kuzey Kore'ye gitti. Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, Putin'i havaalanında karşıladı. Ziyaret çerçevesinde iki ülke arasında bazı anlaşmalar gerçekleştirilecek.