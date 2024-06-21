Seçimlere katılım, ulusal gücün artmasında belirleyici rol oynar

Tahran Cuma Namazı Geçici Hatibi Hüccet-ül İslam Seyyid Muhammed Hasan Ebutorabiferd, bugün Cuma namazı hutbesinde yaptığı konuşmada 28 Haziran’da yapılacak olan cumhurbaşkanlığı seçimlerini değerlendirdi.

Hüccet-ül İslam Ebutorabiferd, “14. Cumhurbaşkanlığı seçiminin arifesindeyiz. Anayasanın altıncı maddesine göre ülkenin halkın uyu ve seçim yoluyla yönetilmesi gerekiyor ve İran İslam Cumhuriyeti son 40 yılda bu alanda parlak ve gurur verici bir performans sergilemiştir” dedi.

Hüccet-ül İslam Ebutorabiferd, önümüzdeki cumhurbaşkanlığı seçimlerine katılımın ulusal gücü artırmada belirleyici bir rol oynadığını söyledi.