Cumhurbaşkanı adayları bugün son münazarasını gerçekleştirecek

Adaylığı onaylanan 6 cumhurbaşkanı adayı bugün son kez canlı yayında karşı karşıya gelecek.
Son münazara ise saat 12.30’da başlayıp 16.00’ya kadar devam edecek.
İran'da 14.cumhurbaşkanlığı seçimleri 28 Haziran Cuma günü yapılacak.
28 Haziran cumhurbaşkanlığı seçimleri için yarışan adayların son münazarası bugün gerçekleşecek.
Adaylığı onaylanan 6 cumhurbaşkanı adayı bugün son kez canlı yayında karşı karşıya gelecek.
Son münazara ise saat 12.30’da başlayıp 16.00’ya kadar devam edecek.
İran'da 14.cumhurbaşkanlığı seçimleri 28 Haziran Cuma günü yapılacak.
yorumunuz