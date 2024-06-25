Cumhurbaşkanı adayları bugün son münazarasını gerçekleştirecek

Adaylığı onaylanan 6 cumhurbaşkanı adayı bugün son kez canlı yayında karşı karşıya gelecek.

Son münazara ise saat 12.30’da başlayıp 16.00’ya kadar devam edecek.

İran'da 14.cumhurbaşkanlığı seçimleri 28 Haziran Cuma günü yapılacak.