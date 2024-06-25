  1. İran
25 Haz 2024 09:28

Cumhurbaşkanı adayları bugün son münazarasını gerçekleştirecek

Cumhurbaşkanı adayları bugün son münazarasını gerçekleştirecek

28 Haziran cumhurbaşkanlığı seçimleri için yarışan adayların son münazarası bugün gerçekleşecek.

Adaylığı onaylanan 6 cumhurbaşkanı adayı bugün son kez canlı yayında karşı karşıya gelecek.

Son münazara ise saat 12.30’da başlayıp 16.00’ya kadar devam edecek.

İran'da 14.cumhurbaşkanlığı seçimleri 28 Haziran Cuma günü yapılacak.

News ID 1917961

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