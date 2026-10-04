Yemen’den El-cevf’teki başarılı operasyona ilişkin açıklama

Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Yahya Seri, bugün yaptığı açıklamada gerçekleştirilen son operasyonlara ilişkin bilgi verdi.

Seri, "Yüce Allah’ın yardımıyla silahlı kuvvetlerimiz, El-Cevf'in doğusundaki Suudi destekli güçleri hedef aldı. Birliklerimiz, mevzilerimize ilerleme girişiminde bulunan düşman unsurlarını püskürttü" dedi.

Operasyonda elde edilen kazanımlar

Askeri Sözcü, operasyon kapsamında kaydedilen askeri başarıları şu şekilde sıraladı:

-Paralı askerlere ait çok sayıda askeri aracın imha edilmesi.

- Onlarca düşman unsurunun etkisiz hale getirilmesi veya yaralanması.

- Kaçan paralı askerlerin El-Cevf çölünde takibinin yapılması.

- Düşmanın toplandığı noktaları balistik füzeler ve insansız hava araçları (İHA) ile hedef alınması.

El-Cevf ve Marib halkının direnişini takdir eden Seri, "Halkının, vatanının, haklı davanın ve silahlı kuvvetlerimizin yanında durarak düşmana karşı kararlı bir tavır sergileyen El-Cevf ve Marib halkına selam olsun. Allah'ın yardımıyla düşmanın tüm hareketleri etkisiz hale getirilmiş, ilerleyişleri durdurulmuş, plan ve hedefleri boşa çıkarılmıştır. Onların tüm hayalleri, bu çöller ve vadilerde gömülmüştür. Yemen özgür ve onurludur" diye konuştu.