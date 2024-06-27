Nasrullah, Reisi'yi anma töreninde konuştu

Helikopter kazasında şehit olan İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abullahiyan ve diğer yetkililer için bugün Tahran'da anma töreni düzenlendi.

Törene video konferans aracılığıyla katılan Lübnan Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Seyyid Hasan Nasrullah, gerçekleştirdiği konuşmada Lübnan halkı ve direnişi adına İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei'ye, ülke yetkililerine ve İran halkına taziye dileğinde bulundu.

Hasan Nasrullah, tehditleri fırsata çevirmenin önemine vurgulayarak, ''Büyük bir olayla karşı karşıya kaldık, liderlerimizi kaybettik, ama tehditleri fırsata çeviriyoruz ve bu da yeni bir hareketin ve hayatın doğmasına yol açıyor.'' dedi.

Kudüs Gücü eski Komutanı Süleymani ve Haşdi Şabi eski Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi Mühendis'e yapılan terör saldırısına değinen Nasrullah, ''İki büyük komutanın şehadetinin ardından İslam Devrimi ve bölgedeki tüm direniş hareketleri yeniden yükseldi. Bunlar İslam Devirmi Lideri’nin tedbirli yönetimi sayesinde gerçekleşti.’’ ifadesini kullandı.

Hasan Nasrullah, İran milletinin helikopter kazası olayla ilgili takındığı tavırla barış ve huzur konusunda tüm dünyaya örnek olduğunu söyledi.

Hizbullah lideri, “Tüm Dünya, şehit Reisi, Emir Abdullahian ve diğer şehitlerin görkemli cenazesine tanık oldu. Milyonlarca kişinin katılımıyla düzenlenen cenaze töreni dostlarına ve düşmanlarına güçlü bir mesaj verdi.” açıklamasında buludnu.

Yarın yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerine değinen Hasan Nasrullah, “Doğal olarak artık herkes Şehit Raisi ve beraberindekilerin cenaze töreninde büyük katılım gösteren İran milletinin tutumunun Cumhurbaşkanlığı seçimlerine de yansımasını istiyor.” dedi.

Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri, “Günümüzde İran ve İslami düzen sadece İran'ın geleceğini değil, tüm bölge ülkeleri ve halklarının kaderini, İslam dünyasının geleceğini belirlemektedir.” diye konuştu.

Hasan Nasrullah, İran İslam Cumhuriyeti'ni bölgede varlığını sürdüren zalim, yağmacı ve emperyalist güce karşı "sağlam bir kale" olarak nitelendirdi.