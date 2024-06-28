İran'ın Pekin Büyükelçisi: Çin'de oy sayımına başlandı

İran'ın Çin Büyükelçisi Muhsin Bahtiyar, 14'üncü Dönem Cumhurbaşkanlığı Seçimleri'ne ilişkin yaptığı açıklamada, ''Seçimler Çin'in Pekin, Guangzhou, Hong Kong ve Şanghay kentlerinde yapıldı.'' dedi.
''Cumhurbaşkanlığı Seçimi yapılan Çin'de oy sayımına başlandı.'' ifadesini kullanan Bahtiyar, Çin'de yaşayan İran vatandaşlarının sandığa yoğun ilgi gösterdiğini kaydetti.
İran’da halk, 4 yıl boyunca görev yapacak yeni cumhurbaşkanını seçmek için bugün sandık başına gitti.
Seçimlerde Tebriz milletvekili Mesud Pezeşkiyan, Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, eski Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Said Celili ve eski İçişleri Bakanı Mustafa Purmuhammedi yarışıyor.
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