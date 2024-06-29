İran’dan Lübnan’a saldırı konusunda Siyonist rejime uyarı

İran’ın Birleşmiş Milletler'deki Temsilciliği sosyal medya X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Siyonist rejimin Lübnan'a yönelik geniş çaplı saldırısının tam bir savaşa dönüşeceği konusunda uyarısında bulundu.

İran’ın Birleşmiş Milletler'deki Temsilciliği tarafından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

“İran, Siyonist rejimin Lübnan'a saldırı propagandasını psikolojik savaş olarak değerlendirse de, geniş çaplı bir askeri saldırı başlatılması halınde yıkıcı bir savaş yaşanacaktır. Tüm direniş cephelerinin katılımı da dahil olmak üzere tüm seçenekler masada.”