  1. Siyaset
29 Haz 2024 10:07

İran’dan Lübnan’a saldırı konusunda Siyonist rejime uyarı

İran’dan Lübnan’a saldırı konusunda Siyonist rejime uyarı

İran’ın Birleşmiş Milletler'deki Temsilciliği, Siyonist rejimin Lübnan'a saldırı tehdidini psikolojik savaş olarak nitelendirdi.

İran’ın Birleşmiş Milletler'deki Temsilciliği sosyal medya X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Siyonist rejimin Lübnan'a yönelik geniş çaplı saldırısının tam bir savaşa dönüşeceği konusunda uyarısında bulundu.

İran’ın Birleşmiş Milletler'deki Temsilciliği tarafından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

“İran, Siyonist rejimin Lübnan'a saldırı propagandasını psikolojik savaş olarak değerlendirse de, geniş çaplı bir askeri saldırı başlatılması halınde yıkıcı bir savaş yaşanacaktır. Tüm direniş cephelerinin katılımı da dahil olmak üzere tüm seçenekler masada.”

News ID 1918120

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler