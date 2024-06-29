Polonya, askeri birliklerinin Türkiye'de kalma süresini uzattı

Ülkenin Ulusal Güvenlik Bürosu (Polonya istihbarat servisi) tarafından yapılan açıklamaya göre Duda, Polonya askeri birliklerinin Türkiye, Irak ve Letonya'da kalma sürelerini uzattı.

Duda, ayrıca ABD, İngiltere ve Kanada'dan gelen müttefik kuvvet unsurlarının da Polonya topraklarında kalmasına izin verilmesi yönünde karar yayınladı.

Her iki karar da 31 Aralık'a 2024'e kadar uzatıldı.

Karara göre Türkiye'de 95'e, Irak'ta 350'ye, Letonya'da ise 260'a kadar asker bulundurulabilecek.

Aynı zamanda ABD'den 6 bin 500'e, İngiltere'den 700'e, Kanada'dan ise 350'ye kadar asker Polonya topraklarında bulundurulabilecek.

Amerika'nın Varşova Büyükelçisi Mark Brzezinski'ye göre Polonya topraklarında 10 binden fazla ABD askeri personeli görev yapıyor. ABD, Şubat 2022'de Polonya'da bulunan askeri birliğini ikiye katlarken bu sayı daha önce 5 bindi. Mart 2023'te Polonya Savunma Bakanlığı, ABD Silahlı Kuvvetlerinin ilk kalıcı garnizonunun ülkede görüneceğini duyurmuştu.

Kaynak: İLKHA