İkinci turdaki ilk münazara gerçekleştirildi

İkinci tura kalan cumhurbaşkanı adaylar Said Celili ile Mesut Pezeşkiyan canlı yayında kozlarını paylaştı.

Saat 23.30'a kadar devam eden münazarada adaylar iç ve dış siyaset ve kültür alanındaki programlarını anlattı.

Sunucu: Ülkede erken seçim yapıldı. Bu seçimle beraber yerel seçim yapılmadı bu nedenle seçime katılım oranı yüzde 40'dı. Bu düşük bir katılım. Halbuki seçime katılım çok önemli. Eğer başkan olursanız önümüzdeki dönemde halkın seçimlere katılımının artması yönünde planınız nedir?

Celili: Bütün dünya İran'da asıl karar verenin halk olduğunu ve bunun İslam Cumhuriyeti'nin onurlarından biri olduğunu kabul ediyor. Biz gücümüzü halkımızdan alıyoruz.

Geçen cuma olduğu gibi bu cuma da insanları bekliyoruz çünkü karar verecek olan onlar. Planlarımdan biri de halkın ülke yönetiminin çeşitli alanlarda her geçen gün daha ciddi ve etkili hale gelmesidir.

Pezeşkiyan: Halkın yüzde 60'nın sandığa gitmemesi kabul edilir değil. Benzine zam yapacağıma dair haberler yalandır. Toplumun kadınlarını ve tüm etnikleri ülkede rol almaları için fırsat sağlamıyoruz. Kadınlar ve internet meselesi nedeniyle her gün daha toplumun desteğini kaybediyoruz.

Celili: Pezeşkiyan Beyin söylediği nokta doğrudur Halkın katılımını istiyorsak bu halkı görmemiz lazım. Toplumdaki pek çok işçi ve dar gelirli insanlar Sayın Pezeşkiyan'a, bizim hakkımızda konuşmuyorsunuz, kadınlardan bahsediyorsunuz, halbuki bizim ev kadınların sorunları ve talepleri görünmüyor. İnsanların katılımını artıran şeylerden biri de sorunları için çözüm düşünüldüğünü görmeleridir. Tüm kadınlar ve işçiler bunu bilmeli ki onlar için planlarımız var.

Pezeşkiyan:10. Meclis'te yaptıklarıma gelince; Dediğim gibi bunun sorumlusu parlamento, hükümet ve yargıdır. Hepsi yanlış yapınca böyle oluyor. ne yaptım her defasında sorguladım ve itiraz ettim. Devamlı olarak kanun yazıp uygulamamanın ne anlamı var. İtiraz eden tüm öğrenciler ve hocalar okuldan uzaklaştırıldı. Halk itiraz ettiğinde yargılıyoruz. İnsanların talepte bulunmasına izin verdik mi? İnsanlar, öğretmenler, emekliler sokağa çıkıyor, protesto yapıyor, şiddetle, tutuklamayla müdahale ediyoruz. Halkı dinlememiz gerekiyor. Sandığa gitmeyenleri dinledik mi. Eğer ülkeyi yönetmek istiyorsak etnik gruplar, sanatçılar, sporcular ve akademisyenler dahil tüm insanların yanında olmamız gerekiyor. Adaleti uygulamamız lazım.

Celili: Öğrencilerin arasında olmamız lazım Onlarla konuşmalıyız. Konuşmakla gergin dönemlerde birbirimizi anmak oluyor. Hepco ve AzarAp şirketlerine gittiğimde işçilerin kaç aydır maaş almadıklarını söylediler. İşçiler onların sorunlarını takip ettiğim için memnundu.

Pezeşikyan: İnsanların kanunların uygulanmamasına yaptıkları itirazlara izin verelim. Hükümetler yazdıkları planı uyguluyor mu? Program yazıyorlar ama uygulamıyorlar.Toplumdaki en büyük sorun konuşuyoruz ama başka birşey yapmıyoruz. Bu durumda hedeflere ulaşmak bilimsel olarak imkansızdır. İnsanlarla dürüst konuşmalıyı, eğer insanlara karşı dürüst olursak ozaman ilerleme kaydedebiliriz.

Celili: İtiraz etmek sokaklara inmek inlamına gelmiyor. halkın arasında olmalıyız. Protesto döneminde öğrencilerin yanına gidiyorum. Hasan Ruhanın hükümet dönemide de aynı şeyi yapıyordun. Gidip Öğrencilerin sorulrını yanılıyordum.

Pezeşkiyan: Ülkenin ne zaman düzeleceğini biliyor musun? Kavga etmediğimizde ve yasalara uyulduğunda. İnsanların itiraz hakkı vardır. Yoksa kanunu değiştirelim mi, kanun varsa neden protesto ediyorlar? Öğrenciler ülkemizin geleceğidir. Onların sözleri var. duymamak Onu reddetmek ya da damgalamak doğru değil.

Celili: Bu arada Sayın Pezeşkiyan güzel bir konuya değindi ve insanlar cuma günü seçim yapmak istiyor ve asıl soru şu; cumhurbaşkanı bu konuda nasıl bir rol oynamalı? Şimdi halk, programı okuyacak ve düzenli olarak görev yapacak bir bakanı atayacak bir cumhurbaşkanı seçmek istiyor. Planların ne kadar ilerlediği konusunda halka aylık ve 6 aylık aralıklarla açıklama yapabilecek bir cumhurbaşkanının da olması gerekiyor.

Sunucu: Sizin dış politikanız Hasan Ruhani'nin poltikası ile farkı ne olacak?

Pezaşkiyan: Onur ve çıkar temelinde hareket edeceğiz ve önce iç sorunları düzeltip ayrımcılıkları durdurmalıyız.

Celili: Dış politika iç politikanın devamıdır. Dış politika iki veya üç ülkeden ibaret değil. İran'da hiç kimse JCPOA'nın uygulanmasını engellemedi. Dünyadaki pek çok ülke FATF'ın birçok maddesini uygulamıyor ama bize siz tüm maddeleri uygulayın diyorlar. Petrol alanında teknoloji eksikliği nedeniyle gelecekteki sermayeyi yok ediyoruz.

Pezeşkiyan: Dünyadaki pazarları kaybettik; Katar gazımızı alıyor. Dünyanın en büyük ikinci gaz arzına sahip olan ülkede, kış aylarında fabrikaların gazını kesiyoruz

Şehit Reisi döneminde yaptırımların sayısı 2 bin 500'e ulaştı. Aynı zamanda Mecliste Sayın Celili'ye şunu söyledim: Eğer Kapsamlı Ortak Eylem Planı'nı istemiyorsak, bunun yerine ne yapmak istediğimizi bana söyleyin? Çin neden paramızı etmiyor. 25 yıllık sözleşmeyi neden uygulamıyor?

Celili: İsrail JCPOA'ya karşıydı; Çünkü olara göre zaten onlarca puan veriyoruz anlaşmaya ne gerek var.