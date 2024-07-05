İran'da oy işlemi süreci saat 20.00'ye kadar uzatıldı

İran'da ikinci turu bugün gerçekleşen 14. cumhurbaşkanlığı seçimleri için oy verme süresi saat 20.00'ye kadar uzatıldı.

İran'da halk, yeni cumhurbaşkanını belirlemek için sandık başına gitti. Oy verme işlemi, yerel saat ile 08.00'de başladı.

28 Haziran’da yapılan seçimlerin ilk turunda dört adaydan hiçbiri yüzde 50’yi geçemedi. Bu nedenle, en çok oyu alan iki aday, Mesut Pezeşkiyan ve Said Celili, ikinci tura kaldı.

Yaklaşık 62 milyon seçmen, 59 binden fazla merkezde oy kullanabilecek. Seçmenlerin oy kullanma tarihinde 18 yaşını doldurmuş olmaları gerekiyor.