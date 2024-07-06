İran'da yeni seçilen cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan kimdir?

İran'da 14. dönem cumhurbaşkanlığı seçimleri dün ülke geneinde ve yurt dışında gerçekleşti.Seçimin ardından ülke genelinde yapılan oy sayım işlemi sona erdi Pezeşkiyan 16 milyon 384 bin 403 oy ile 14. dönem cumhurbaşkanı oalarak seçimi kazandı.

Pezeşkiyan kimdir?

Mesud Pezeşkiyan, Cumhurbaşkanı Muhammed Hatemi (2001-2005) yönetimine sağlık bakanı olarak görev yaptı. Tecrübeli bir milletvekili olan Pezeşkiyan, 8., 9., 10. ve 11. meclislerde seçildi. 2016-2020 yılları arasında birinci başkan yardımcılığı görevini de üstlendi.

Eğitimi kalp cerrahı olan Pezeşkiyan, daha önce Tebriz Tıp Bilimleri Üniversitesi'nde rektör olarak görev yaptı ve şu anda İran'ın kuzeyindeki bu prestijli üniversitenin akademik kadrosunda yer alıyor.

Reformistlere yakınlığıyla bilinen Pezeşkiyan, 28 Haziran Cumartesi günü yapılan seçimlerde aday olmak için ülkenin en üst seçim denetleme organından onay aldıktan sonra, seçim sloganı olarak #İran_İçin'i kullanarak X'ten (eski adıyla Twitter) paylaşım yaptı. Pezeşkiyan, bu paylaşımda yönetiminde deneyimli ve bilgili kişilere görev verilmesinin önemini vurgulayarak planlarını anlattı.

Pezeşkiyan ayrıca İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei'in buyruklarını uygulama sözü verirken, ülkenin dışişleri bakanlığının başına eski İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'i seçeceğini de duyurdu.

Pezeşkiyan, kaydın üçüncü günü olan 1 Haziran'da Tahran'daki İçişleri Bakanlığı'nda bir grup destekçisiyle birlikte üst düzey yöneticilik yarışına resmen katıldı. Pezeşkiyan ülkedeki tüm siyasi gruplar arasında birlik ve tutarlılığın öneminin altını çizerek, siyasi bağlantılar üzerinde yeterlilik, beceri ve deneyimin önemini vurguladı.

Musud Pezeşkiyan ayrıca, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindeki kişilerin helikopter kazasında şehit düşmesi nedeniyle taziyelerini ileterek İslam İnkılabı Rehberi tarafından belirlenen yol haritası ve ülke anayasasına uyulması gerektiğine vurgu yaparak bunların etkili bir şekilde uygulanması çağrısında bulundu.