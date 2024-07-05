İran'da cumhurbaşkanı seçimi için oy verme süresi üçüncü defa uzatıldı

İçişleri Bakanlığı Seçim Kurulu Merkezi Sözcüsü Muhsin İslami, oy verme süresine ilişkin açıklamalarda bulundu.

İslami, başlangıçta 08.00-18.00 arasında planlanan oy verme süresinin önce saat 20.00'ye, daha sonra ise saat 22.00'ye kadar uzatıldığını belirtti. Ancak Seçim Kurulu Merkezi'nin ihtiyaca binaen bu süreyi gece 24.00'e kadar uzattığını açıkladı.

İran seçim kanunlarına göre, oy verme süresi gece yarısına kadar uzatılabilir ancak bu saatten sonra süre yeniden uzatılamaz.

Ülke genelinde 62 milyon seçmenin oy kullanabileceği seçimlerde, 59 binden fazla merkezde sandıklar açıldı.

Seçimlerde Tebriz milletvekili Mesud Pezeşkiyan ve eski Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Said Celili yarışıyor.