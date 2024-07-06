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6 Tem 2024 09:58

İran cumhurbaşkanı seçilen Pezeşkiyan'ın ilk mesajı

İran cumhurbaşkanı seçilen Pezeşkiyan'ın ilk mesajı

İran'da yeni cumhurbaşkanı seçilen Mesut Pezeşkiyan, resmi sonuçların açıklanmasının ardından sosyal medya hesabından ilk mesajını paylaştı.

İran'da 14. dönem cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanan Mesut Pezeşkiyan, bugün sabah saatlerinde resmi sonuçların açıklanmasının ardından sosyal medya platformu X hesabından yaptığı ilk paylaşımda şunları kaydetti:

"Sevgili İran halkı, seçimler sona erdi ve bu, beraberliğimizin sadece başlangıç noktasıdır. Önünüzdeki zorlu yol, sizin desteğiniz, dayanışmanız ve güveniniz olmadan aşılmaz. Size elimi uzatıyorum ve sizi bu yolda yalnız bırakmayacağıma şerefim üzerine yemin ederim. Beni yanlız bırakmayın."

News ID 1918309

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    Yorumlar

    • Yasin TR 10:06 - 2024/07/06
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      İbrahim reisi yi unutmadik
    • Yasin altınışık 13:58 - 2024/07/06
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      Tebrikler görevde başarılar

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