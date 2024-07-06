İran cumhurbaşkanı seçilen Pezeşkiyan'ın ilk mesajı

İran'da 14. dönem cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanan Mesut Pezeşkiyan, bugün sabah saatlerinde resmi sonuçların açıklanmasının ardından sosyal medya platformu X hesabından yaptığı ilk paylaşımda şunları kaydetti:

"Sevgili İran halkı, seçimler sona erdi ve bu, beraberliğimizin sadece başlangıç noktasıdır. Önünüzdeki zorlu yol, sizin desteğiniz, dayanışmanız ve güveniniz olmadan aşılmaz. Size elimi uzatıyorum ve sizi bu yolda yalnız bırakmayacağıma şerefim üzerine yemin ederim. Beni yanlız bırakmayın."