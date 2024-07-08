Fransa'daki seçimler Macron için yenilgiyle sonuçlandı

Duma Başkanı Volodin, Telegram paylaşımında, Fransa’daki erken genel seçimlerden çıkan sonuçları değerlendirdi.

“Macron’a kapı gösterildi” diyen Volodin, Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerindeki hezimet sonrası Fransa'da Macron’un kendi inisiyatifiyle ilan edilen erken seçimlerin Macron için yine yenilgiyle sonuçlandığının altını çizdi.

Fransa vatandaşlarının “Macron dışında herkese oy vermeye hazır” olduğunu kaydeden Volodin, iktidarın başvurduğu politik teknoloji hilelerinin ve adayların çekilmesinin işe yaramadığını belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:

Fransa’da iktidar mücadelesi başladı. Seçimi kazanan parti, hükümeti kurma görevinin ona verilmesini talep ediyor.

Diğer ülkelerin egemen işlerine karışan tüm mevcut Avrupa ve ABD liderlerini de benzer hezimetin beklediğini kaydeden Duma Başkanı, “Vatandaşlar, iç sorunlarla ilgilenmelerini ve ulusal ekonomilerini geliştirmelerini talep ediyor” diye ekledi.

Fransa'da AP seçimlerinde muhafazakar ve göç karşıtı Ulusal Birlik Partisi (RN) yüzde 31.36 ile açık farkla ilk sırayı almıştı.

Macron'un partisi Rönesans yüzde 14.6 ile seçimi ikinci bitirirken, yüzde 13.8 ile üçüncü sırayı alan muhalefetteki Sosyalistleri az farkla geçebildi.

Rönesans ve Sosyalistlerin oy oranları toplamı bile aşırı sağcı RN'nin oy oranına ulaşamadı.

Macron, yaptığı açıklamada, sonuçların “Avrupa'yı savunan partiler için iyi olmadığını" kabul etti.

Rusya Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinde aldığı ezici yenilginin bu iki politikacının yetersizliğini ortaya koyduğunu söylemişti.

Telegram hesabından açıklama yapan Matviyenko, "Eski Dünyanın en büyük ülkelerinin liderlerinin (Macron ve Scholz) Avrupa Parlamentosu seçimlerinde partileriyle birlikte ezici bir yenilgiye uğraması, onların hem ulusal hem de Avrupalı ​​politikacılar olarak yetersizliklerini bir kez daha doğruluyor. Bu, uzun yıllar boyunca insanların ve toplumun gerçek ihtiyaçlarının tamamen göz ardı edilmesinden kaynaklanan haklı bir sonuçtur" ifadelerini kullandı.