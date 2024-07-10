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10 Tem 2024 13:36

İran'ın Ankara Büyükelçisi, Hacımüftüoğlu ile görüştü

İran'ın Ankara Büyükelçisi, Hacımüftüoğlu ile görüştü

İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Hasan Habibullahzade, Türkiye Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri Seyfullah Hacımüftüoğlu ile görüştü.

İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Hasan Habibullahzade, Türkiye Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri Seyfullah Hacımüftüoğlu ile bir araya geldi.

4 Temmuz'da yapılan görüşmede, küresel ve bölgesel gelişmelerin yanı sıra iki ülke arasındaki ilişkilerin her alanda geliştirilmesi imkanları da ele alındı.

Habibullahzade-Hacımüftüoğlu görüşmesinde, barış ve istikrarın tesisi için bölge ülkelerinin mevcut mekanizmalar çerçevesinde işbirliği yapmasının önemi vurgulandı.

İki ülke arasında işbirliğinin geliştirilmesi için birçok kapasitenin bulunduğunu belirten tarafar, yeni işbirliği fırsatlarının yaratılmasının önemine işaret etti.

News ID 1918436

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