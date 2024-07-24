İranlı büyükelçi Bazergan-Gürbulak sınır kapısını ziyaret etti

İran’ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Hasan Habibullahzade, Türkiyenin Erzurum ve Ağrı ilçelerine gerçekleştirdiği gezi kapsamında Bazergan-Gürbulak sınır kapısını ziyaret etti.

Habibullahzade bu ziyaret sırasında Ağrı Valisi Mustafa Koç ve bu ilçenin ekonomi yetkilileri ile bir araya geldi.

Habibullahzade’ye bu ziyarette İran’ın Erzurum Başkonsolosu Muhammed İbrahimi eşlik etti.

İran’ın ekonomik kapasitelerine dikkat çeken Habibulahzadeh, İran ile Türkiye arasındaki il ve bölgesel işbirliğinin güçlendirilmesine vurgu yaptı.

İranlı büyükelçi iki ülke arasındaki ticaret filosu önündeki sorunların çözülmesini işbirliğinin geliştirilmesi ve istenilen hedeflere ulaşmanın şartlarından biri olarak nitelendirdi.

Leyla Ferahani