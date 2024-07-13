Suriye’den ''Türkiye ile normalleşme'' açıklaması

Suriye resmi haber ajansı SANA’da yer alan açıklamada, ''Suriye-Türkiye ilişkilerine ilişkin pozisyon ve açıklamaların devam ettiği bir dönemde, Suriye Arap Cumhuriyeti, gerçekler ve olayların kanıtladığı üzere, bir yandan halklar ile diğer yandan Suriye’ye ve kendilerine zarar veren hükümetlerin politika ve uygulamaları arasında net bir ayrım yapmak konusunda her zaman istekli olduğunu hatırlatmak ister” denildi.

Açıklamada, Suriye’nin diyaloğa açık olduğu belirtilerek, ‘’Suriye, ülkelerin çıkarlarının çatışma veya düşmanlığa değil, aralarındaki sağlam ilişkilere dayandığına dair katı bir inanca sahip. Buna dayanarak Suriye, ilişkileri geliştirmek için ortaya konulan çeşitli girişimlere olumlu yaklaşma konusunda isteklidir” ifadeleri yer aldı.

Bakanlık ayrıca, “Suriye, Suriye-Türkiye ilişkilerini düzeltmeye yönelik girişimleri göz önünde bulundurdu. (Suriye) bu girişimlerin medyaya yönelik değil aksine, mevcut gerçeklere ve temeli egemenliğe, bağımsızlığa ve toprak bütünlüğüne saygı olan belirli ilkelere dayandığına (inanıyor.) (Bu yol) kendi güvenliğini ve istikrarını tehdit eden her şeyle yüzleşmenin yanı sıra, iki ülkenin ve iki halkın ortak çıkarlarına da hizmet etmektedir” dedi.

Açıklamada, ''Suriye Arap Cumhuriyeti, iki ülke arasındaki ilişkilerin normale dönmesini sağlamak için her türlü girişimin açık temeller üzerine inşa edilmesi gerektiğini vurguluyor” açıklamasında bulunan Suriye Dışişleri, ‘’Bu temellerin başında ülkede yasadışı olarak bulunan güçlerin Suriye topraklarından çekilmesi ve sadece Suriye’nin değil, Türkiye’nin güvenliğini de tehdit eden terör örgütleriyle mücadele gelmektedir” ifadesi kullanıldı.

Arabuluculuk yapan ülkelere teşekkür eden Suriye Dışişleri Bakanlığı açıklamasında diyaloğun şartları da belirtilerek şöyle denildi:

“Suriye Arap Cumhuriyeti, Suriye-Türkiye ilişkilerinin düzeltilmesi için samimi çaba gösteren kardeş ve dost ülkelere teşekkür ve takdirlerini ifade ederken, iki ülke arasındaki normalleşmenin, iki ülke için de güvenlik ve istikrarın ifadesi olan 2011 öncesi pozisyona geri dönmeye dayandığını vurguluyor.”