IMF: İran'ın ekonomik büyümesi 2024'te yüzde 3,3'e ulaşacak

Uluslararası Para Fonu (IMF), dünya ekonomik görünümüne ilişkin son raporunda, dünya ekonomisinin ortalama büyümesinin bu yıl yüzde 3,2'ye ulaşarak, 2023 yılına göre biraz düşüş yaşayacağını öngördü.

Geçtiğimiz yıl dünya ekonomik büyümesinin yüzde 3,3 olduğu tahmin edilmişti.

Gelişmiş ekonomiler 2024'te sadece yüzde 1,7 büyürken, gelişmekte olan ülkelerin ekonomik büyümesi bu yıl yüzde 4,3'e ulaşacak.



IMF, geçen yıl yüzde 4,6 büyüyen İran ekonomisinin bu yıl da yüzde 3,3 büyüyeceğini öngördü.

Uluslararası Para Fonu, önceki üç aylık raporunda İran ekonomisinin 2024 yılında yüzde 3,3 oranında büyüyeceğini öngörmüştü.



Bu yıl diğer bazı ülkeler için öngörülen büyüme şöyle: Çin %5, Fransa %0,9, Mısır %2,7, Almanya %0,2, Hindistan %7, İtalya %0,7, Japonya %0,7, Güney Kore %2,5, Rusya %3,2, Suudi Arabistan %1,7, Türkiye %3,6, İngiltere %0,7 ve Amerika %2,6.

Leyla Ferahani