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17 Tem 2024 15:14

ABD ile Siyonist İsrail Hizbullah'ı görüştü

ABD ile Siyonist İsrail Hizbullah'ı görüştü

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ile İsrail Savaş Bakanı Yoav Gallant telefonda Hizbullah'ı görüştü.

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ile İsrail Savaş Bakanı Yoav Gallant telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) yapılan açıklamada, Austin ve Gallant'ın, Lübnan sınırında Hizbullah'la yaşanan çatışmalar hakkında görüştüğü, Washington ile Tel Aviv arasında askeri işbirliğini artırma fırsatlarını ele aldıkları belirtildi.

Öte yandan Yoav Gallant'ın, ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı General Michael Erik Kurilla ile yaptığı görüşmede Lübnan'daki Hizbullah Hareketi'yle yaşanan çatışmaları ele aldığı ifade edildi.

News ID 1918600

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